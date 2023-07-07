Семь человек заразились острой кишечной инфекцией в детской спортшколе в Хакасии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор по Хакасии начал расследование после того, как у семи человек в детской спортивной школе зафиксировали семь случаев острой кишечной инфекции.

«Управление приступило к расследованию причин возникновения острой кишечной инфекции в республиканской спортивной школе «Тея», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что в общей сложности было выявлено семь случаев заражения среди воспитанников и тренеров школы.

В связи с инцидентом сотрудники Роспотребнадзора организовали дезинфекцию помещений пищеблока и мест общего пользования.

Недавно под Воронежем приостановили работу детского лагеря, где произошла вспышка кишечной инфекции. Всего было выявлено десять случаев, одного ребенка отправили в больницу.

Кроме того, в июне на Урале кишечной инфекцией заболели 10 детей и взрослый. Роспотребнадзор Свердловской области рассказал, что отравились школьники из городских лагерей четырех разных учебных заведений. Все дети обедали в одной школе, где подхватили норовирусную инфекцию.