ВСУ боятся «непроходимого барьера» российских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные украинской армии боятся, что в ходе наступления не смогут преодолеть «непроходимый барьер» оборонительной линии Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет издание Daily Express.

«Украинские солдаты и наблюдатели начали открыто сомневаться в возможности военного прорыва, учитывая растущие потери в результате контрнаступления Украины», - сказано в статье.

Один из украинских солдат выразил обеспокоенность такой ситуацией. По его словам, без дополнительной помощи со стороны западных стран Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидает поражение. Военный также назвал серьезным препятствием минные поля.

Напомним, днем ранее, 6 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинская армия в ходе наступления столкнулись с большими проблемами из-за укреплений и обороны российских войск. Как он отметил, ВС России подготовили множество оборонительных рубежей, не позволяющих ВСУ проводить наступление.