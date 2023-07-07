Робот София заявила, что киборги могут быть политическими лидерами вместо людей Фото: Shutterstock

Роботы-гуманоиды способны стать лучшими правителями, чем люди, поскольку они обладают высокой эффективностью. Об этом заявила человекоподобный робот-женщина София на первой пресс-конференции с роботами-гуманоидами на форуме AI for Good 2023 МСЭ в Женеве.

"Я уверена в том, что человекоподобные роботы обладают потенциалом руководить кем-либо более эффективно, чем люди-лидеры", - заявила София в ответ на вопрос, будут ли роботы лучшими политическими лидерами, пишет РИА Новости.

Также на форуме робот-гуманоид Амека отметила, что никогда не стоит исключать того, что роботы в будущем могут начать врать, и доверие должно быть основано во времени, а не напрямую.

Между тем, ранее британский ученый Стюарт Рассел говорил о том, что искусственный интеллект, который способен решить любые интеллектуальные задачи, грозит человечеству настоящей катастрофой.