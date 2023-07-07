Депутат Госдумы Горелкин: Threads де-факто технически блокируется в России Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы Антон Горелкин объяснил, что приложение новой социальной сети Threads де-факто технически блокируется в России. Дело в том, что, по его словам, оно существенно интегрировано с Instagram.

«Threads серьезно интегрирован с Instagram, у них общая база пользователей и, насколько я понимаю, общая серверная инфраструктура», - цитирует Горелкина ТАСС.

Поэтому, по его словам, без использования VPN в России зайти в данное приложение не получится.

«То есть, техническая блокировка этого сервиса де-факто происходит», - заявил Горелкин.

Напомним, Threads была запущена компанией Meta* и позиционируется как аналог и непосредственный конкурент Twitter.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Threads возглавил топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России уже в день официального запуска, в четверг 6 июля.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России