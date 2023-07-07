В Киеве объявили учения по подготовке к «национальному сопротивлению» Фото: REUTERS

В столице Украины - Киеве проведут учения по подготовке к "национальному сопротивлению". На них расскажут о том, что делать в случае радиационной угрозы. Об этом сообщили в городском совете Киева.

Сейчас, по данным горсовета, началась запись всех желающих на однодневные бесплатные учения.

"Занятия будут проводиться в сформированных учебных группах по нескольким направлениям", - говорится в сообщении горсовета.

Известно, что жителей Киева будут обучать основам мирно-взрывной безопасности, обращению с огнестрельным оружием и действиям в условиях радиационного химического загрязнения. По мнению местных властей, чем больше людей пройдет начальную подготовку, тем более устойчивыми и осведомленными они станут.

Киевский режим использует методы гитлеровских спецслужб при подготовке терактов и диверсий в России. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев