Филипп Киркоров кардинально изменил свой имидж Фото: из соцсетей

Певец Филипп Киркоров вдруг решил кардинально изменить свой имидж. Снимками в новом образе артист поделился в социальных сетях.

Филипп Киркоров, который уже несколько дней отдыхает в Греции, показал новое фото, где он позирует в пестрой рубашке и шортах Dolce & Gabbana. Образ его дополнила кепка и солнцезащитные очки.

Тем не менее главное внимание привлекают изменения в образе Филиппа Киркорова. Артист решил подстричься коротко и изменил цвет бороды. В комментариях певец отметил: «Совсем другое дело!», «Из старика в брутального мужчину», «Стильно очень», «Очень молодежно и жарко», «Ну прям юноша».

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как познакомился с комиком и будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Артист поделился, каким был этот человек, как он жил у певца дома и почему превратился в «абсолютного зомби».