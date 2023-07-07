Полиция нашла девушку, купившую алкоголь отравившимся подросткам в Первоуральске Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники полиции доставили в дежурную часть 20-летнюю девушку, которая купила алкоголь отравившимся подросткам в Первоуральске. Теперь ей грозит штраф.

Как рассказал URAL.KP.RU официальный представить свердловского главка МВД Валерий Горелых, девушка сотрудничает с полицией и дает показания. Так, она рассказала, что приобрела спиртное в трех магазинах. В общей сложности подростки выпили 27 бутылок пива, три бутылки водки, бутылку коньяка и бутылку ликера. При этом из еды у несовершеннолетних была только пачка печенья.

В МВД пояснили, что штраф грозит не только девушке, которая приобрела алкоголь подросткам, но и их родителям.

Сайт KP.RU писал, что днем ранее десять несовершеннолетних оказались в медучреждении из-за отравления алкоголем. По информации полиции, группа подростков распивала спиртные напитки на пруду в Первоуральске. Сотрудники правоохранительных органов при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что семь подростков уже выписаны из больницы. В ведомстве также рассказали, что в крови несовершеннолетних нашли этанол. Метанол и психотропные вещества выявлены не были, добавили специалисты.