Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за пропаганды ЛГБТ

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Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры. Все дело в том, что они распространяли фильмы с демонстрацией ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

На данный момент оштрафованы несколько сервисов. Самый крупный штраф заплатит онлайн-кинотеатр Premier - 4 миллиона рублей.

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал "Кинопоиск" на 1 миллион рублей из-за отсутствия маркировок «18+» в ряде фильмов с ЛГБТ-сценами. Так, Речь в лентах «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Дылда», «Купе номер шесть», а также «Жадность» и «Дневник Бритжит Джонс: Грани разумного» нет отметок.

В апреле 2023 года ведомство утвердило критерии оценки интернет-пропаганды ЛГБТ и смены пола. Также сообщалось, что будут запрещены сайты с информацией, которые вызывают интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям.