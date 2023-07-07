Что случилось за день: главные события 7 июля

СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взрыв прогремел на заводе «Промсинтез» в Самарской области в пятницу, 7 июля. В результате инцидента погибли шесть человек, еще двое пострадали. Взрыв произошел во время демонтажа технического трубопровода, при этом пожара после взрыва не последовало. По факту произошедшего следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких перспектив в переговорах по Украине. России важно достигнуть своих целей, а политико-дипломатические средства для этого пока недоступны, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса обновят рекорд по затратам на оборонные расходы в 2023 году. В частности, они будут увеличены на 8,3%. Кроме того, страны-участники альянса установят 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов.

Тем временем эксперты Международного агентства по атомной энергии в ходе повторной проверки не обнаружили признаков минирования на объектах Запорожской атомной электростанции.

Помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский заявил, что Минск не собирается рассекречивать местоположение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на своей территории. В случае агрессии стран НАТО против республики это оружие может быть применено, уточнил он.

В пятницу, 7 июля, также стало известно о массовом отравлении алкоголем подростков в Свердловской области. По информации полиции, группа подростков распивала спиртные напитки на пруду в Первоуральске. В результате десять несовершеннолетних оказались в больнице. Позже Роспотребнадзор сообщил, что семь подростков уже выписаны.