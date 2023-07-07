Сегодня в Московском музее космонавтики прошла презентация уникального проекта "Тоже герои" - первого в истории человечества проекта памяти в космосе

Фото: Алла Ишбулдина

Организаторы рассказали, что на орбиту нашей планеты были запущены 9 спутников с именными табличками. Восемь из них названы в честь космонавтов, внесших огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, а девятый получил имя в честь не летавших космонавтов Первого, Гагаринского отряда космонавтов. Из 20 человек, что в него входили, 8 до космоса так и не добрались. Теперь память об этих людях увековечена самым необычным и грандиозным способом - в космическом мемориале. Проект реализован креативным агентством Dobro Agency при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.