Захар Прилепин опубликовал первое видео после покушения Фото: Иван МАКЕЕВ

Писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения в своем автомобиле в мае 2023 года, опубликовал в телеграмм-канале видео, где он самостоятельно без помощи врачей стоит на ногах.

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", - подписал писатель видеозапись.

В мае 2023 года на Прилепина было совершено покушение. Ему удалось выжить, он попал в больницу и долгое время находился под присмотром врачей. В результате подрыва машины, в которой ехал писатель, погиб ближайший соратник Прилепина – друг семьи и личный охранник Александр Шубин (позывной Злой).

В конце 2023 года следствие пока не установило заказчиков покушения на писателя Захара Прилепина. Следователи также заявили, что проведение открытого процесса раскроет личные данные следователей.