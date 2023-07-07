Обнаружен еще один турист, пропавший во время сплава по реке в Бурятии

Туристы перевернулись на катамаранах. Фото: предоставлено компанией Sibraft // "Сводка 38"

Еще один пропавший во время сплава по горной реке в Бурятии турист был обнаружен и спасен. Об этом сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спасенным туристом оказался Леонид Ткаченко из Ханты-Мансийска. МЧС России обнаружили его при помощи авиаразведки при обследовании реки Снежной. Сообщается, что МЧС продолжает вести поиски последнего участника туристической группы.

Напомним, несчастный случай с группой туристов на катамаранах произошел вечером 6 июля. Группа из восьми человек сплавлялась на четырех катамаранах по ледяной реке, но все перевернулись. Только двое из них самостоятельно доплыли до берега. МЧС занялись поиском остальных пятерых туристов, среди которых были две девушки и трое мужчин.

К утру 7 июля спасатели обнаружили четырех пропавших туристов, которые подали вертолету сигнал из ракетницы.