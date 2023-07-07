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НовостиПолитика7 июля 2023 15:38

Federalist: Путин показал слабость ВПК Запада через тотальную победу на Украине

По словам обозревателя, у Киева заканчивается оружие в то время, как российская сторона продолжает наносить удары
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Federalist: Путин показал слабость ВПК Запада через тотальную победу на Украине

Federalist: Путин показал слабость ВПК Запада через тотальную победу на Украине

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин уже нанес поражение Западу путем возвращения русскоязычных территорий, которые после распада СССР вошли в состав Украины. Таким образом Путин показал немощность военно-промышленного комплекса США. Об этом заявил обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк.

"Соединенные Штаты не способны воплотить амбициозную цель стать "арсеналом демократии", а одним энтузиазмом Киеву не поможешь. Еще не предрешен ход боевых действий, однако нам уже преподали горький урок в виде ограничения военной мощи в случае неудовлетворения ее спроса в оружии и других средствах", - заявил автор.

Также обозреватель заметил, что Путин уже одерживает победу, поскольку анонсируемое наступление Украины уже разочаровало. У Киева не хватает боеприпасов в то время, как российская армия наращивает удары.

Представитель российского МИД Мария Захарова считает, что западные страны и Киев подвергают союзников Москвы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС давлению. Они пытаются организовать поставки вооружения Украине.