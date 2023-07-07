Первое в России производство ABS и ESP для автомобилей запущено в Костроме. Фото: администрация Костромской области

Компания «Итэлма» запустила производство антиблокировочных систем ABS и ESP для автомобилей на площадке завода «Пегас» в Костроме. Регион стал первым в стране, где удалось наладить выпуск такого вида продукции.

По информации KOSTROMA.KP.RU, в будущем компания планирует полностью обеспечить российский рынок отечественными антиблокировочными системами в условиях отсутствия иностранных поставок аналогичного вида продукции. Отмечается, что решение о старте производства было принято осенью прошлого года.

Для запуска новой линии компания дополнительно набирает 250 работников. В год «Итэлма» планирует выпускать от 850 тысяч до 1,2 миллионов ABS и ESP.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что власти страны должны обеспечить технологический суверенитет в автомобильной промышленности. По его мнению, не все производственные процессы в автопроме должны проходить именно в РФ, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть российские.