Медведев: нужно серьезно смотреть на поставку Западом новых вооружений Киеву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ заявил, что надо серьезно смотреть на поставку новых вооружений Украине странами Запада.

По словам Медведева, сейчас нужно работать над созданием надежной системы противовоздушной обороны.

"Нужно серьезно смотреть на поставку Западом новых вооружений Украине и работать над созданием надежной системы ПВО, в том числе в зоне спецоперации", - отметил Медведев.

Также замглавы Совбеза заявил, что уже анализируются востребованные нужды армии. Работа должна быть продолжена с учетом текущих угроз.

Дмитрий Медведев в среду, 5 июля, заявил, что любую войну можно завершить несколькими способами. Среди них есть как мирный договор, так и применение ядерного оружия, пояснил политик.