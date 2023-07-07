Мантуров и Цаликов ознакомились с новыми научными разработками технополиса «ЭРА» Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Зампредседателя российского правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров вместе с первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым посетили Анапу и ознакомились с последними научными разработками инновационного технополиса "ЭРА". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Мантурову и Цаликову была представлена линейка легких высокомобильных роботизированных транспортеров отечественной разработки. Образцы способы осуществлять эвакуацию раненых, а также доставлять боеприпасы в линии боевого соприкосновения. Данной разработкой можно управлять дистанционно.

Кроме того, в России благодаря внедрению новых технологий будет улучшена военная экипировка. Так, планируется создание текстиля со свойствами экранирования теплового излучения, который также будет защищать от радиоэлектронного и электромагнитного излучения.

После осмотра технологий состоялось заседание Совета технополиса "ЭРА", участие в котором принимал Мантуров, заместитель министра обороны РФ Павел Попов, а также представители отечественным промышленных компаний и органов центрального военного управления.