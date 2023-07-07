Пробка из 260 машин образовалась перед Крымским мостом со стороны полуострова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробка перед Крымским мостом, которая ранее была со стороны материка, теперь сменилась на затор со стороны полуострова. Всего в очереди скопилось около 260 автомобилей.

«Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств», - сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Главный мост».

Уточняется, что стоять в пробке придется более часа. В то же время со стороны материка в настоящее время затора нет.

Напомним, ранее перед Крымским мостом образовалась пробка со стороны Краснодарского края, 3 июля она выросла до 13 километров. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы у моста. В свою очередь, министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что на них можно будет перевозить до тысячи машин в день.

Позже глава министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко проинформировал, что пробка, которая возникла на Крымском мосту со стороны материка, устранена.