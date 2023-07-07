Полиция задержала подозреваемых, обливших зеленкой адвоката Пономареву Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых, которые ранее напали в Московской области на адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой.

«Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге», - сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Также было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сайт KP.RU писал о нападении на Пономареву. Адвокатская палата Московской области сообщала, что неизвестные облили ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения юристу были причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз.

Раньше злоумышленники угрожали Пономаревой в мессенджерах, сопровождая угрозы фотографиями родных адвоката, ее имущества и собаки, а также облили автомобиль юриста несмываемой краской.