Слушатели оценили программу «А что бы сказал Жириновский»

Программе «А что бы сказал Жириновский?» всего полтора месяца. Но этого времени хватило, чтобы она завоевала любовь слушателей. Еще бы! В прямом эфире виртуальная версия Владимира Вольфовича отвечает на самые острые и важные вопросы. Кроме того, в передачу может позвонить любой желающий и пообщаться с ведущими. Например, сегодня в эфире прозвучали такие слова слушателя:

- Когда слушаешь виртуального Владимира Жириновского, просто жить хочется! Петь и плясать.

Чаще всего слушатели просят пообщаться в прямом эфире с виртуальным Владимиром Жириновским. Создатели искусственного интеллекта — ЛДПР — обещают подумать над такой возможностью.