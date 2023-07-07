"Я была в шоке": Женщина случайно увидела, как белка в парке курит вейп

Daily Star: Британка пришла в парк и увидела курящую вейп белку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Великобритании жительница Уолласи пришла погулять в местный парк и увидела белку, которая курила вейп. Кадры опубликовало издание Daily Star.

Так, 33-летняя Сэмми Баркер пришла в парк с племянником Лео Моррисом и стала свидетелем необычной картины. Женщина заметила на земле белку, которая, как ей сначала показалось, что-то ела. Британка подумала, что это большой красный перец. Однако как только посетительница парка подошла ближе, то увидела, что у белки в лапах ярко-красный вейп.

После зверек взял устройство, забрался на дерево и начал курить его.

"Я была в шоке и забеспокоилась о белке, потому что подумала, что от нескольких затяжек ей может стать плохо. Мы сидели и смотрели за ней несколько минут, пока она не забралась выше по дереву с вейпом в лапах. Я не могла поверить своим глазам", - призналась Баркер.

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