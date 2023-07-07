Генсек ООН Гутерриш выступил против использования кассетных боеприпасов Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш не поддерживает применение кассетных боеприпасов. Об этом в пятницу, 7 июля, проинформировал заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

«Генеральный секретарь поддерживает конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад», - заявил он.

Таким образом, по словам Хака, генсек ОНН хочет, чтобы государства соблюдали положения данной конвенции. Как следствие, Гутерриш не хочет применения такого вида оружия, отметил заместитель официального представителя генсека ООН.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома сообщила, что власти Соединенных Штатов приняли решение отправить Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы.

Против поставок Киеву подобного типа боеприпасов уже высказался министр обороны Германии Борис Писториус.

В свою очередь, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что возможная передача США кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта.