Белый дом: США передадут Украине кассетные боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты передадут Украине кассетные боеприпасы. Об этом стало известно в пятницу, 7 июля.

До этого американские власти активно изучали вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов. При этом, официальных объявлений по этому поводу еще не было, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Франция "с пониманием" относится к возможной передаче Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине, заявил официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр. А генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш не поддерживает применение кассетных боеприпасов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что возможная передача Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта.