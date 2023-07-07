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НовостиПолитика7 июля 2023 18:34

Белый дом: Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

Саммит НАТО состоится 11-12 июля 2023 года
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Белый дом: Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

Белый дом: Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Белого Дома в Соединенных Штатах Америки высказались по теме вступления Украины в НАТО.

Там заявили, что Украина не станет членом Североатлантического альянса по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Американский журналист Стивен Брайен в материале издания Asia Times считает, что Киев своими руками испортил себе шансы на вступление в НАТО по двум причинам. Среди одной из них - неудачное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое оттолкнуло участников НАТО от желания принять Киев в свой альянс. Вторая причина - обреченные на провал намерения киевского режима дестабилизировать обстановку внутри России диверсиями.

Газета Washington Post также писала, что страны-члены НАТО на данный момент не пришли к договоренности о том, что предложить Киеву на предстоящем саммите альянса.