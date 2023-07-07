Al Jazeera: Киев обязался не использовать кассетные боеприпасы США в жилых районах Фото: REUTERS

Украина обязалась не использовать кассетные боеприпасы в жилых районах. Такое вооружение США согласились передать Киеву в рамках еще одного пакета военной помощи, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на администрацию США.

По данным источника, в новом пакете военной помощи от США на 800 миллионов долларов помимо боеприпасов будут боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker. Уточняется, что одним из условий таких поставок является обязательство Киева не использовать данное вооружение для нанесения ударов по жилым массивам.

"Украина пообещала ответственно использовать снаряды и не применять их в жилых районах", - сообщает источник.

Власти Киева также обязались "задокументировать районы применения кассетных боеприпасов", это необходимо для того, чтобы облегчить процесс их обезвреживания в будущем".

Ранее власти США изучали вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что возможная передача Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта.