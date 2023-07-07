Россиянам рассказали о лучших мелодиях для будильника Фото: Shutterstock

Для мелодии будильника лучше всего подойдут мелодичные композиции. Например можно установить в качестве мелодии произведения Чайковского и Грига. Также часто для пробуждения часто используют современную эстрадную музыку и даже тяжелый рок. Об этом рассказала NEWS.ru психолог Анжелика Полина.

— Инерция сна — состояние, когда мы открыли глаза, но не полностью пробудились и осознали себя. Не можем понять, кто звонит и что говорит, потому что наш мозг еще в состоянии торможения, — поведала Полина.

Она подчеркнула, что правильный выбор мелодии для будильника может повлиять на состояние человека в течение первых нескольких часов после пробуждения.

Специалист рассказала, что проводились исследования, согласно которым, приятные мелодии помогают просыпаться постепенно и естественно, а также дарят заряд бодрости. Резкие же мелодии могут приводить к утренней слабости.

Ранее KP.RU рассказывал, что ученые подтвердили пользу переставления будильника, чтобы поспать «еще пять минуточек». При этом сам будильник они считают злом, которое нарушает биохимию мозга.