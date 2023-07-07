Диетолог рассказала, когда стоит покупать арбузы Фото: Андрей АБРАМОВ

Лучше всего покупать арбузы с середины августа, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина. В более ранних сортах может быть повышено количество нитратов, потенциально опасных для некоторых групп людей.

Специалист отметила, что в настоящее время арбузы выращивают преимущественно без использования нитратов. При хорошей погоде они вызревают отлично сами. Однако такие ягоды собирают во второй половине августа. А вот те, что появляются в магазинах раньше, могут содержать нитраты. Риск этого мал, но он есть.

Нитраты опасны для детей, беременных, пожилых людей.

При этом выбирать арбуз можно по внешнему виду.

— Блестящий арбуз, как правило, недоспелый. Также смотрите на желтое пятно: чем ярче оно будет, тем лучше. А вот сухой хвостик, кстати, может говорить не только о том, что арбуз созрел, но и о том, что он просто слишком долго лежал, — сообщила диетолог.

Если же все-таки ранний арбуз уже куплен, то есть его стоит маленькими порциями. Такой совет дал агроном Владимир Викулов, пишет Life.ru.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух призвала уделять внимание месту, где покупаются бахчевые. Лучше отказаться от арбуза с обочины, передает слова специалиста телеканал «360». Также если они долго лежат на солнце, то становятся менее сочными из-за перегрева.