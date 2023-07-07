Врач назвал основные причины ожирения у детей Фото: Shutterstock

Неправильное питание и малая подвижность — одни из самых главных факторов ожирения у детей. При этом чаще всего эту проблему они берут с собой и во взрослую жизнь. Об этом рассказал бариатрический хирург Александр Неймарк в беседе «Газетой.Ru».

При этом терапевт Татьяна Романенко подчеркнула, что малоподвижный образ жизни у современной молодежи может в дальнейшем привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Помимо этого лишний вес может спровоцировать и сахарный диабет, а также повысить риск инфарктов и инсультов. Эти слова специалиста опубликовали на сайте телеканала «360».

Чтобы не допускать увеличение массы тела, необходимо следить за своим рационом и его калорийность. Эндокринолог Наталия Тананакина посоветовала прибегнуть к дробному методу питания и делать последний прием пищи не позднее, чем за три часа до сна. Советы специалиста привели на портале RT.