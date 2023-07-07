Тренер Юркова посоветовала не пользоваться парфюмом на фитнесе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время занятий в спортзалах стоит отказаться от использования парфюма и косметике. Об этом рассказала в разговоре с «Газетой.Ru» мастер-тренер направления групповых программ Анастасия Юркова.

Первая причина, по которой в залах не стоит пользоваться парфюмом, заключается в том, что при потении запах может стать едким и резким. Негласный этикет предполагает отказ от духов в местах совместной активности.

Также использование парфюма нежелательно и для кожи, так как при обильном потоотделении он может вызвать раздражение.

Из-за активного потоотделения также стоит отказаться и от косметики, так как она забивается в расширяющиеся поры.

— Это может привести к высыпаниям, аллергическим реакциям и дерматитам. Поэтому макияж лучше снимать до тренировки специальным очищающими средствами, — порекомендовала Юркова.

Кроме того, капли пота с тональным кремом могут испачкать одежду, полотенце и оборудование.

Ранее врач дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала телеканалу «360», что избежать старения кожи можно, если придерживаться здорового образа жизни, вовремя ложиться спать, избегать жирной, жареной, соленой, копченой, острой пищи, сладкого и алкоголя.

А косметолог Римма Гангалюк заявила, что ко многим проблемам с кожей приводит долгое пребывание на солнце. Как пишут «Известия», для профилактики необходимо ежедневно пользоваться кремом с высокой степенью защиты — SPF 30 и SPF 50 перед выходом на улицу.