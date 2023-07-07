Появилось видео удара молнии в дерево рядом с людьми в Коломне

В Коломне молния ударила в дерево рядом с людьми, которые спасались от ливня. Фото: кадр из видео.

Видео удара молнии в дерево, рядом с которым находились пытающиеся спастись от ливня люди, появилось в социальных сетях. Происшествие случилось в Коломне в пятницу 7 июля.

На видео видно, что вода доходит людям почти до пояса. Также очевидцы в Коломне засняли затопленные почти наполовину автомобили и потоки воды, врывающиеся в подъезды жилых домов.

От удара молнии пострадала женщина, сообщает Telegram-канал 112. Сообщается, что пострадавшая – 43-летняя Елена М. Она в больнице с ожогом обеих стоп первой степени, медики оценивают ее состояние как средне тяжелое. Выбраться из воды после удара молнии женщине помогли прохожие, которые подбежали к ней в первые секунды после происшествия.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объяли в Москве и Подмосковье 7 июля из-за дождя с градом и грозой. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Москве, по прогнозам синоптиков, такая же обстановка сохранится и в субботу. С 00:00 до 12:00 8 июля ожидается сильный дождь с грозой.