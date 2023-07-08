Умер Григорий Любомиров, режиссер и сценарист передачи «Куклы»

Умер Григорий Любомиров, режиссер, сценарист и продюсер. Фото: kino-teatr.ru.

Умер режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Российской Федерации.

Любомиров – автор ряда документальных фильмов, среди которых «Тайны посвящения», «Маски сокитов», «Импичмент по-русски», 12-серийный фильм о религиозных сектах разных стран. Григорий Любомиров также известен как создатель первого в России реалити-шоу «За стеклом». Он был режиссером и сценаристом программы «Куклы», которая стала одной из знаковых программ периода перестройки, а также режиссером и автором идеи сериала «Кулагин и Партнеры», который просуществовал целое десятилетие.

«Церемония прощания состоится в Николо-Архангельском крематории 08 июля 2023 года с 12.00 до 13.00», - сказано в сообщении.

Напомним, Григорий Любомиров снял также собственную версию жизни Иосифа Сталина. Подробности здесь на KP.RU.