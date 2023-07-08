ФСБ в России получит доступ к базам данных заказов такси

ФСБ в России получит доступ к базам данных такси. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФСБ в России получит доступ к базам данных заказов легкового такси. Постановление об этом подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Сообщается, что речь идет о круглосуточном удаленном доступе. Служба заказа такси должна будет предоставить запрашиваемые сведения в течение трех рабочих дней в случае поступления от ФСБ запроса с пометкой «срочно». Ответ на обычные запросы будет осуществляться в течение десяти рабочих дней. Также в документе отмечается, что служба заказа легкового такси должна обеспечить неразглашение информации о фактах взаимодействия с ФСБ.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента украинской разведки, совершившего 23 февраля 2023 года подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе в Крыму.

Тем временем в начале июня 2023 года ФСБ и ФСО сообщили о том, что заметили подозрительную активность в нескольких тысячах смартфонов. Они заражались вирусом, который передавал информацию за границу. Таким образом разведывательное Агентство национальной безопасности США использовало смартфоны Apple для слежки за россиянами.