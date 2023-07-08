В Коломне женщину госпитализировали после удара молнии в самокат

В Коломне женщину госпитализировали с ожогом ступней после удара молнии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина попала в ожоговую больницу после удара молнии в Коломне в пятницу 7 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что молния ударила в самокат.

«Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат, в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней», - рассказал собеседник агентству.

Напомним, видео удара молнии в дерево, рядом с которым находились пытающиеся спастись от ливня люди в Коломне, появилось в социальных сетях. Тогда же сообщалось, что от удара молнии пострадала 43-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объяли в Москве и Подмосковье 7 июля из-за дождя с градом и грозой. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Москве, по прогнозам синоптиков, такая же обстановка сохранится и в субботу. С 00:00 до 12:00 8 июля ожидается сильный дождь с грозой.