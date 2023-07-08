Сенатор Макконнелл: США завершили ликвидацию запасов химоружия

Американский сенатор заявил, что в США уничтожена последняя партия химического оружия. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты завершили ликвидацию запасов химического оружия. Об этом в пятницу 7 июля сообщил сенатор Митч Макконнелл.

В пресс-релизе сенатора говорится, что последняя партия химоружия в США была уничтожена в армейском арсенале Blue Grass Army Depot (BGAD). Макконнелл похвалил за это сотрудников арсенала.

«Это эпохальное достижение стало результатом почти трех десятилетий сотрудничества местных, федеральных властей и руководства штата, которое началось в 1980-х годах», - цитирует сенатора РИА Новости.

Митч Макконнелл представляет в сенате США штат Кентукки, на территории которого проходила утилизация химического оружия.

Напомним, в 2022 году российское посольство в Соединенных Штатах Америки призвало Вашингтон уничтожить все их химическое оружие. В дипведомстве напомнили, что Россия уничтожила все свое химоружие еще в 2017 году, что было подтверждено официально.

В то же время экс-депутат украинской Рады Кива заявил, что Зеленский попросил у США химоружие для использования в Донбассе.