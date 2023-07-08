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НовостиОбщество7 июля 2023 23:33

Губернатор Воробьев: в Подмосковье после ливня обесточен ряд населенных пунктов

Дорожники и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы после ливня
Мария ПАВЛОВА
В Подмосковье несколько населенных пунктов остались без света из-за ливня.

В Подмосковье несколько населенных пунктов остались без света из-за ливня.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Несколько населенных пунктов остались без электричества в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ночь на субботу 8 июля.

«Несколько населенных пунктов остались без электричества — стараемся как можно скорее устранить аварии», - написал Воробьев в своем Telegram-канале, добавив, что в Коломне после дождя затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин, при этом вокзал работает в штатном режиме.

Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в тех округах, где прошел ливень, добавил губернатор.

Напомним, женщина попала в ожоговую больницу после удара молнии в Коломне в пятницу 7 июля. Молния ударила в самокат, у женщины обожжены ступни.

Ранее видео удара молнии в дерево, рядом с которым находились пытающиеся спастись от ливня люди в Коломне, появилось в социальных сетях. Тогда же сообщалось, что от удара молнии пострадала 43-летняя женщина.