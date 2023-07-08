Эрдоган заявил, что в августе ожидает визита Путина в Турцию

Эрдоган заявил, что в августе ожидает визита Владимира Путина в Турцию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин может посетить Турцию в августе 2023 года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу 7 июня. Эрдоган выразил намерение обсудить с Путиным вопрос обмена пленными.

«Мы продолжаем вести переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленными. В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», - сказал Эрдоган во время пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова турецкого лидера цитирует телеканал A-Haber.

Эрдоган добавил, что до визита российского президента в Турцию намерен поддерживать контакты с Владимиром Путиным по телефону.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков проинформировал, что президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Турцию. Он ответил на соответствующее приглашение главы республики Реджепа Таийпа Эрдогана. По словам Ушакова, сроки визита еще не определены.

Напомним, после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Турции заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.