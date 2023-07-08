Yle: украинские беженцы в Финляндии отказываются собирать ягоды из-за пособия

В Финляндии рассказали, что украинские беженцы игнорируют сезонные работы по сбору ягод из-за боязни потерять пособия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Украинские беженцы в Финляндии пренебрегают сезонными работами по сбору ягод, так как боятся лишиться социальных пособий. О проблеме со слов финских фермеров рассказывает телерадиокомпания Yle.

«Сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег», - говорится в сюжете.

Также в материале телерадиокомпании приводятся слова депутата Миа Лайхо, которая призвала финские власти принять решения, делающие работу более выгодной, чем жизнь на пособия.

Ранее украинские беженцы пожаловались властям Познани из-за принудительного выселения.

Тем временем несколько сотен цыган прошли маршем по чешской Пардубице, требуя защитить их от украинцев. Причиной стал инцидент, в ходе которого один из цыган получил ранения во время драки с тремя приезжими из Украины.

Также сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в отставку на фоне миграционного кризиса в стране после того, как правительственная коалиция не смогла найти оптимальное решение по ограничению притока мигрантов, претендующих на убежище в Нидерландах.