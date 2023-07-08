РИА Новости: ребенок расстрелянных украинским пограничником мариупольцев умер от голода

Стало известно, что ребенок расстрелянной украинским пограничником супружеской пары из Мариуполя умер от голода после гибели родителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ребенок супружеской пары из Мариуполя, расстрелянной украинским пограничником Сергеем Ростовским, умер от голода. Об этом стало известно в ходе расследования, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

Сообщается, что ребёнок был болен ДЦП. После гибели родителей он остался один в квартире. Тело ребенка обнаружила его бабушка, которая приехала в Мариуполь после того, как узнала о гибели своей дочери и ее мужа.

«Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов», - приводит агентство выдержку из показаний женщины.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение военнослужащему Государственной пограничной службы Украины Сергею Ростовскому, который по данным следствия, 26 марта 2022 года расстрелял двух мирных жителей Мариуполя. Военнослужащего украинской армии обвиняют по статьям о «жестоком обращении с гражданским населением», а также «применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство».