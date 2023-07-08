Посольство России: провокации США приближают новую мировую войну

Посол Антонов заявил, что провокации США приближают новую мировую войну. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уровень американских провокаций приближает человечество к новой мировой войне. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поставки Киеву кассетных боеприпасов.

По мнению Антонова, поставка кассетных боеприпасов является «жестом отчаяния» США и их союзников.

«Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне», - цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон намерен тщательно подойти к вопросу поставок кассетных бомб для украинской армии и отдать предпочтение снарядам с наименьшим коэффициентом неразорвавшихся суббоеприпасов.

Что изменит передача США Украине кассетных бомб и чем ответит Россия, читайте здесь на KP.RU.