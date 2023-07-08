Американский сенатор Пол: принятие Украины в НАТО может привести к войне США и РФ

В США заявили об опасности, которую несет возможность принятия Украины в НАТО. Фото: REUTERS

Вступление Украины в Североатлантический альянс может привести к войне Соединенных Штатов и Российской Федерации. Такое развитие событий допустил сенатор из США Рэнд Пол.

Политик назвал возможное принятие Украины в НАТО «неправильным».

«Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией, чего никто не должен желать», - написал сенатор в Twitter, добавив, что не согласен с позицией своего коллеги Линдси Грэма, который заявило подготовке резолюции, призывающей принять Украину в НАТО.

Напомним, ранее были названы причины, почему Украину не примут в НАТО. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с киевским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.

В то же время президент США Джо Байден перепутал Россию с Украиной и предложил ей путь к членству в НАТО.