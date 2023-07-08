Экс-разведчик США Риттер рассказал, что Россия сделает с захваченной ракетой Storm Shadow

Экс-разведчик из США рассказал, что российские специалисты сделают с захваченной ракетой Storm Shadow/ Фото: REUTERS

Российские специалисты, изучив захваченную уцелевшую ракету Storm Shadow, выявят ее уязвимости, что позволит Москве успешно нейтрализовать подобные боеприпасы в будущем. Такое мнение высказал бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

«Я также думаю, что они изучат систему наведения, чтобы повторить у себя. Будет изучен каждый аспект Storm Shadow, с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны», - цитирует эксперта РИА Новости.

Риттер назвал день, когда российские военные захватили ракету, «нехорошим днем» для украинцев, британцев и французов.

Напомним, российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» вытащили с линии соприкосновения уцелевшую крылатую ракету Storm Shadow.

После этого американское военное издание The War Zone заявило, что российские инженеры в ходе изучения ракеты Storm Shadow, которая днем ранее практически целая упала в зоне спецоперации, получат очень «чувствительную» для Запада информацию об устройстве данных ракет.