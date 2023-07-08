Что произошло в ночь на 8 июля

В ходе следствия установлено, что ребенок расстрелянных украинским пограничником супругов из Мариуполя умер от голода, оставшись один в квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ребенок супружеской пары из Мариуполя, расстрелянной украинским пограничником Сергеем Ростовским, умер от голода. Об этом стало известно в ходе расследования. Ребенок был болен ДЦП. После гибели родителей он остался один в квартире. Тело ребенка обнаружила его бабушка, которая приехала в Мариуполь после того, как узнала о гибели своей дочери и ее мужа.

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