ЦБ Греции признал неэффективность антироссийских санкций Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управляющий Центробанком Греции Яннис Стурнарас признал, что антироссийские санкции имеют свою цену для греческой экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава регулятора, стоимость санкционных ограничений в отношении России для экономики Греции определенно имеется. Стурнарас заявил, что для Греции важнее принцип международных границ, чем издержки. При этом он отметил, что последствия санкций приносят трудность, однако, по его словам, уважение международных принципов превосходит любые расходы.

Таким образом глава Центробанка ответил на вопрос, делал ли греческий регулятор расчеты, сколько теряет экономика страны от антироссийских санкций по показателям темпов экономического роста, а также сокращения торговли и потере российских туристов.

Напомним, накануне, 6 июля, президент Финляндии Саули Нийнистё признал неэффективность санкций в отношении России, назвав бесполезным уход финских компаний с российского рынка.