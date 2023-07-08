Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам «Северных потоков» на 11 июля 2023 Фото: REUTERS

Москва запросила на 11 июля 2023 года новое открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по подрыву трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток -2». Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются», - заявил зампостпреда РФ при ООН.

Как уточнил Полянский, Москва запросила, чтобы на заседании Совбеза ООН присутствовали представители ФРГ, Дании и Швеции.

Напомним, ранее немецкие власти не стали комментировать заявления о том, что они знали о подготовке к теракту на газопроводах, отметив, что не могут раскрывать детали расследования. Позже прокурор Швеции выразил надежду, что осенью текущего года они смогут назвать виновных в подрыве трубопроводов.