Шойгу проверил боевую подготовку контрактников на полигонах ЮВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки контрактников во вновь формируемых воинских частях и соединениях. Об этом в субботу, 8 июля, сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Как уточняется в заявлении, на данных полигонах военного округа проводятся разные занятия с военнослужащими. Среди прочего, военных обучают по канонам медицинской, тактико-специальной, огневой подготовки, а также вождению боевой и спецтехники.

«Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей», - сказано в заявлении министерства.

Курс интенсивной подготовки военнослужащих по контракту проходит 38 суток.

Напомним, в конце июня этого года Шойгу провел проверку передового пункта управления «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной военной операции, проведя также совещание с командованием.