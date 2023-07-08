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НовостиПолитика8 июля 2023 5:18

Шойгу проверил боевую подготовку контрактников на полигонах ЮВО

Министр проверил подготовку вновь формируемых соединений на полигонах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шойгу проверил боевую подготовку контрактников на полигонах ЮВО

Шойгу проверил боевую подготовку контрактников на полигонах ЮВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки контрактников во вновь формируемых воинских частях и соединениях. Об этом в субботу, 8 июля, сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Как уточняется в заявлении, на данных полигонах военного округа проводятся разные занятия с военнослужащими. Среди прочего, военных обучают по канонам медицинской, тактико-специальной, огневой подготовки, а также вождению боевой и спецтехники.

«Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей», - сказано в заявлении министерства.

Курс интенсивной подготовки военнослужащих по контракту проходит 38 суток.

Напомним, в конце июня этого года Шойгу провел проверку передового пункта управления «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной военной операции, проведя также совещание с командованием.