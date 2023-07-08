Эпидемиолог Пшеничная: коронавирус может спровоцировать аутоиммунную патологию Фото: Shutterstock

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что коронавирус может стать триггером для развития патологий, к которым изначально есть предрасположенность организма.

«COVID-19 может послужить триггером развития аутоиммунной патологии, к которой есть предрасположенность организма, а также манифестировать ранее дремавшие или незаметно для человека развивавшиеся заболевания», - заявила специалист в интервью РИА Новости.

Пшеничная также рассказала, что большинство жалоб после коронавирусной инфекции связаны с сохраняющимся одышкой, кашлем, а также быстрой утомляемостью и слабостью. Кроме того, иногда может возникнуть учащенное сердцебиение и повышенная потливость. Некоторые отмечают когнитивные нарушения, среди которых ухудшение памяти и снижение концентрации.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что потери российской экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции из расчета на душу населения составили 306 долларов на человека, тогда как в ФРГ такие потери составили 4807 долларов, а в Австралии - 5760 долларов.