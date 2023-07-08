Подпольщик Лебедев: иностранные наемники открыто гуляют по городам Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что иностранные наемники открыто гуляют по украинским городам.

«В последнее время много приходит агентурных данных, о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам», - приводит РИА Новости заявление николаевского подпольщика.

Как заявил Лебедева, в одном из украинских городов были замечены одетые в камуфляж темнокожие мужчины, а у одного из них была нашивка на рукаве в виде украинского флага.

Напомним, накануне радиостанция RTL, сославшись на собственное расследование, сообщила, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент пребывают около ста французских наемников, а с самого начала специальной военной операции 800 французов в возрасте от 25 до 40 лет изъявили желание поехать на Украину. Однако, как сообщалось, только около половины из них отправилась в зону боевых действий.