Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, пообещав также, что в течении этого месяца Госдума РФ примет решение о введении запрета на смену пола.

Парламентарий напомнил, что днем ранее, 7 июля, президент Чехии Петр Павел заявил, что при победе России «все западные ценности будут уничтожены».

«Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа», - отметил председатель Госдумы РФ, подчеркнув, что планы западных стран «обречены на провал».

Володин указал на то, что год назад в России приняли законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, а также педофилии. «В течение июля примем решение о запрете смены пола», - написал он в своем поздравлении.

Напомним, законопроект о запрете смены пола предусматривает не только запрет смены пола путем операции, но и изменение пола в государственных документах. Отмену возможности смены пола в документах подготовил Минюст РФ.