Мексика хочет увеличить поставки текилы в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мексика хотела бы повысить объем поставок текилы в Россию, в первую очередь при помощи небольших местных производителей. Такое заявление сделал посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

Дипломат заявил о желании увеличить экспорт текилы на 200-300%, указав на то, что данный продукт «хорошо зарекомендовала себя на рынке». Однако он признал, что «это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков», уточнив, что в первую очередь речь идет о США.

«Мы заинтересованы не в крупных производителях текилы, а в тех, у кого есть плантации агавы, того, из чего делается текила, в маленьких фабриках, которые могли бы импортировать в Россию», - заявил посол в интервью РИА Новости, назвав увеличение экспорта данного продукта самым простым путем к росту взаимного товарооборота.

Кроме того, Эдуардо Вильегас Мехиас заявил о том, что Мексика заинтересована в начале поставок в Россию ванили и какао.

«Мы постараемся, чтобы кондитерские фабрики использовали нашу ваниль, а также ее добавляли в выпечку в ресторанах», - отметил он.

Напомним, ранее Мексика выступила против исключения России из международных организаций и отказалась присоединиться к санкционным ограничениям.