Спасатели нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии Фото: из соцсетей

Нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии. Об этом в субботу, 8 июля, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале, уточнив, что его доставили вертолетом Ми-8 в поселок Новоснежная Иркутской области

Как передает ведомство, продолжаются поиски еще одного человека, для спасения которого задействованы вертолет, а также наземная и водная группировки спасателей.

Напомним, трагедия произошла вечером в четверг, 6 июля, когда на воде перевернулось четыре катамарана, в котором находилось восемь людьми. Трое смогли спастись и связаться со спасателями, а судьба еще пятерых оставалась неизвестна. Поиски были остановлены до утра из-за условий. На следующей день нашли еще троих человек.

Сообщается, что группой руководил инструктор из Новосибирска, а поход был некоммерческим, но при этом сложным, так как из-за дождей река вышла из берегов и течение было очень сильным.