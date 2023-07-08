Гросси назвал положение Запорожской АЭС крайне уязвимым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе назвал нынешнее положение Запорожской атомной электростанции (АЭС) крайне уязвимым.

Как заявил глава МАГАТЭ, атомная электростанция находится на линии фронта в ситуации, когда украинские войска ведут наступление. По его словам, сейчас на месте постоянно работают эксперты агентства.

«Было такое заявление, что что-то страшное произойдет в какой-то один конкретный день. Мы привыкли к этому. Эксперты МАГАТЭ постоянно проверяют. Мы не нашли взрывчатых веществ, о которых говорилось, однако мы не можем расслабляться», - заявил глава МАГАТЭ в интервью японскому телеканалу NHK, отметив, что там может произойти все что угодно в любой момент.

Напомним, в пятницу, 7 июля, эксперты МАГАТЭ вновь провели проверку на наличие мин на Запорожской атомной АЭС, но не обнаружили признаков минирования на объектах.